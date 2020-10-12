ВОЗ: количество зараженных COVID-19 в мире превысило 37 миллионов человек

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые цифры, касающиеся динамики распространения инфекции коронавируса на планете.

По данным медиков, на 11 октября в мире общее количество случаев заражения COVID-19 превышает 37 миллионов пациентов. Точное число инфицированных составляет 37 109 851 человек, отмечается на сайте ВОЗ.

Согласно статистике, за все время с начала пандемии в мире скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Только за минувшие сутки медицинские специалисты зафиксировали еще 347 526 новых случаев заражения в разных точках планеты.

Накануне ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых носителей COVID-19, заразившихся инфекцией коронавируса за одни сутки - 383 359 пациентов. Это стало самым большим показателем с начала пандемии.

Напомним, вспышку новой коронавирусной инфекции, которая охватила многие страны мира, 11 марта ВОЗ объявила пандемией.