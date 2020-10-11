В Москве за сутки умерли 34 пациента с COVID-19

Число умерших от инфекции коронавируса в Москве увеличилось на 34 человека. По данным оперативного штаба, такое количество пациентов с COVID-19 скончались за прошедшие сутки.

«В Москве за сутки скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице на 11 октября составило 5 628 пациентов. Накануне в оперативном штабе сообщили о 35 пациентах с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Москве.