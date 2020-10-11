Железо всмятку: кадры с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье вечером на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах можно увидеть разбитую дорогую иномарку, у которой снесена вся водительская сторона.

По предварительной информации, на Кутузовском проспекте столкнулись три машины и скорая. В результате ДТП, погиб один человек, пострадал водитель машины скорой помощи.

Сообщается, что в сторону центра перекрыто пять полос Кутузовского проспекта, движение организовано по встречным полосам.