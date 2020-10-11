NYT: Трамп после выписки хотел выйти на публику в образе Супермена

Для первого появления на публике после выписки из военно-медицинского госпиталя Дональд Трамп хотел надеть футболку Супермена. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников газеты, президент США изначально хотел притвориться изнуренным, затем снять пиджак и разорвать рубашку, чтобы показать людям изображение героя комиксов. Издание ссылается на своего источника, который был в курсе телефонных переговоров Трампа во время нахождения в клинике.

NYT отмечает, что таким образом американский лидер хотел укрепить уверенность граждан в несокрушимости своего здоровья. Однако позднее Трамп отказался от данной идеи. По каким причинам - не уточняется.

Коронавирус у президента США и его супруги Меланьи был выявлен 2 октября. Позднее Трампа госпитализировали. В воскресенье, 11 октября, глава Белого дома сообщил о своем выздоровлении.