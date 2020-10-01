Браконьер поймал крокодила в реке на Алтае

В притоке реки Чарыш на Алтае браконьер поймал крокодила. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

По его словам, это произошло осенью 2019 года в Усть-Калманском районе. Браконьера с необычной находкой нашли на реке ночью.

«Он сам не ожидал - увидел огромное существо, думал, таймень или щука, а это оказался крокодил в состоянии анабиоза, он сам не поверил своим глазам», - приводит слова Катернюка «Комсомольская правда».

Браконьера обнаружили, когда он приступил к разделыванию рептилии. У него изъяли тушку крокодила, пообещав в следующий раз выписать штраф. Откуда в Сибири взялся крокодил - неизвестно. Возможно, он ранее сбежал от хозяев, которые взяли его с собой на природу.