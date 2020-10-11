В МО Армении заявили о неудавшейся попытке обмена пленными и погибшими в Карабахе

Обмен пленными и телами погибших на линии соприкосновения в Карабахе не состоялся. Причиной, по мнению армянской стороны, стало неполноценное соблюдение перемирия. Об этом заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня на некоторых участках сохранялось относительное спокойствие, интенсивного огня из вооружения крупного калибра не велось, но полноценного соблюдения режима перемирия для обмена пленными и телами погибших не было», - приводят его слова РИА Новости.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В пятницу, 9 октября, в Москве при содействии министра иностранных дел России конфликтующим сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня. Однако уже на следующий день он был нарушен. Об этом заявили и в Армении, и в Азербайджане.