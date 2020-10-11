Противостояние Севера и Юга: кто стоит за беспорядками в Киргизии и где ожидать новых протестов

Жизнь в Киргизии парализована. В Бишкеке и Оше царят хаос и безвластие. Сторонники действующего президента воюют с оппозицией, различные оппозиционные силы – друг с другом. Закрыты банки и обменники. Это решение подсказал опыт двух предыдущих революций с их мародерством и грабежами. В стране не работает большинство торговых центров и крупных предприятий.

В Киргизии все начиналось, как и в Белоруссии: люди, недовольные результатами выборов, вышли на улицы. В парламент Киргизии прошли только четыре из 16 партий. Все они - провластные. Оппозиция обвинила президента, премьера и главу ЦИК в фальсификациях при подсчете голосов. Протест начался мирно, но очень скоро в ход пошла арматура, камни и бессменные символы цветных революций - коктейли Молотова.

Вскоре протестующие захватывают все административные здания Бишкека: поджигают парламент, берут штурмом мэрию и президентскую администрацию. Из СИЗО освободили экс-депутата и экс-премьера, осужденных за коррупцию, и бывшего президента Атамбаева, который уже не первый раз поднимается к вершинам киргизской политики на гребне революции.

Глава страны Сооронбай Жээнбеков ввел в стране комендантский час, но протесты не стихают. Президент Киргизии заявил, что он даже готов уйти в отставку, но только после повторных выборов. Но о новых выборах протестующие ничего и слышать не хотят. Не прошедшие в парламент партии уже считают себя властью, а если точнее – делят власть между собой.

Если в Белоруссии у оппозиции – один координационный совет, то в Киргизии – сразу четыре. И у каждого - свои политики и свои кандидаты в местный истеблишмент. Они выясняли отношения на улице, рукопашная перешла в перестрелку – на Атамбаева совершили покушение. Позже, его снова арестуют.

За последние 15 лет в Киргизии - это уже третья революция. И традиционно, любой конфликт здесь – это противостояние Севера и Юга. Оно уходит корнями еще в XIX век, когда эти земли не объединяла одна страна. Вассальные племена вели войну с властью ханства. Эти противоречия так никуда и не ушли, и у провластных кланов теперь два главных полюса силы – Ош, оттуда родом действующий президент, и Бишкек – это вотчина Атамбаева.

Киргизия – уникальная точка на постсоветском пространстве. Именно здесь военные России и США на протяжении нескольких лет стояли практически рядом. От нашей авиабазы Кант до американской Манас – всего 250 километров. Но в 2014 году Манас закрыли. И в Белом доме сейчас мечтают о реванше, глобальном, не только на этом направлении.

Насколько серьезны планы Вашингтона можно проследить, изучив карту официальных визитов госсекретаря США Майка Помпео. Сначала Киев, затем Белоруссия, после – Средняя Азия.

«Турбулентность – результат активности центров влияния извне. Она базируется на внутренних проблемах, которые местным руководством, я имею в виду Лукашенко, киргизского и армянского президента, не решаются. Турбулентность ожидают в Таджикистане, Грузии, Молдавии. Есть предпосылки, чтобы в этих странах полыхнуло», - пояснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кому выгодны эти межнациональные конфликты, почему сразу вслед за Белоруссией и Нагорным Карабахом загорелась Киргизия, еще одна страна близ российских границ? В интервью программе «Открытый эфир» советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий рассказал, что все это часть стратегии, которую еще год назад создала американская корпорация RAND. Она работает на Белый дом и Пентагон. Идея проста – окружить и ослабить Россию, как в свое время это удалось сделать с Советским Союзом, добавил советник.

«Это попытка вовлечь нас, Россию, в свою повестку, смять нашу суверенную повестку. И заставить Россию втянуться в нечто, что они в свое время сделали с СССР. Они алгоритмичны. Алгоритмичны и системны. Если что-то один раз сработало, то почему бы не запустить этот алгоритм снова. И они ровно по такой модели создавали напряжение: втянув в гонку вооружений, разложив элиты, часть советских элит в тот момент», - пояснил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Познакомиться с концепцией корпорации RAND, а заодно и с ближайшими геополитическими планами Вашингтона, можно в открытых источниках. Вот доклад и его основные положения: нефтегазовая война с Россией, санкции, военная помощь сирийским повстанцам, Украине и, наконец, геополитическое кольцо, которое должно сомкнуться вокруг наших границ.

«Необходимо содействовать либерализации Белоруссии, расширить связи на южном Кавказе, снизить российское влияние в средней Азии, поменять расстановку сил в Приднестровье», - говорится в докладе корпорации RAND «Растягивание и разбалансирование России»

Пункты этого плана, написанного в Вашингтоне уже год назад, можно увидеть в действии. Исходя из него, несложно догадаться, кто следующий: Михаил Саакашвили засобирался домой. В Грузии 31 октября выборы в парламент. И его партия «Единое национальное движение» в них участвует.

На высоты политической карьеры Саакашвили поднялся в 2003 году на волне революции Роз. Когда случился Майдан, он нашел себя на Украине. Поэтому появление Саакашвили – верный признак, что в Тбилиси готовят очередную революцию либо, как минимум, серьезную провокацию.

«Саакашвили – американский агент, агент ЦРУ, причем он ходит в агентурный аппарат ЦРУ очень давно. Они, видимо, опять хотят использовать его в очередной провокации, для очередной своей комбинации», - рассказал доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии независимыми республиками, и оборвать с ними всякие связи.

«Мы призываем Россию отозвать признание независимости регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно-признанных ее границ», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Очевидно - на очереди Молдавия. Там 1 ноября президентские выборы. На следующий день после парламентских выборов в Грузии. Как говорит глава государства Игорь Додон, в республике есть силы, которые готовят в Молдавии новый Майдан. В оппозиционной партии с говорящим названием «Действие и Солидарность» уже заявляют, что на голосовании будут фальсификации. То есть заранее готовят почву будущих протестов.

«Нам не нужно дестабилизации. Я знаю, что некоторые оппоненты уже к этому готовятся, я это слышал. Но не отступим, не повторим ошибок других, которые 10 - 11 лет назад отступили, сдали назад, имея поддержку граждан республики Молдова», - заявил президент Молдавии Игорь Додон.

В непризнанной республике Приднестровье находятся наши миротворцы. Практически на границе ЕС и НАТО. Альянсу это, конечно, не нравится. Поэтому он пытается продвинуться на Запад и поглотить Молдавию. Главный проводник интересов НАТО – соседняя Румыния. Вот уже много лет прозападное лобби в местном истеблишменте с политических трибун и через подконтрольные СМИ проводит одну и ту же мысль: Молдавия должна стать частью Румынии, а значит Евросоюза и Североатлантического Альянса.

На протестах оппозиции в Кишиневе то и дело звучит слово «униря» - «воссоединение». Несложно понять, о чем это, а главное – кому все это нужно.

«В вопросе поглощения Румынией Молдавии вся политическая элита Румынии едина, едина во мнении, что Молдавия – это территория Румынии. А вчера, например, в эфире один из кандидатов в президенты с откровенно унианистскими позициями, заявил, на мой взгляд, очень провокационную вещь, что в этом заинтересован и блок НАТО. И что по такому пути должна идти Молдавия. Это все очень опасно, очень опасно», - рассказал председатель общественного движения Молдавии «Родина - Евразийский Союз» Игорь Тулянцев.

Грузия и Молдавия – Юг и Запад – если там полыхнет, то у России будет целый букет проблем: это и НАТО у границ, и обострение ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

Но помимо США и ЕС на этом поле есть еще один игрок. После распада Советского Союза в Анкаре в полный голос заговорили о пантюркизме - объединении всех тюркских народов под патронатом Турции. На территории бывшего СССР, в Закавказье и средней Азии, стали строить турецкие школы и университеты, воспитывать поколение, которое всегда будет смотреть на восток.

«Пока существовал Советский Союз, были поставлены препоны на распространение таких идей, называемых у нас пантюркизмом. Разные движения, которые стремятся все к национальному идеалу. А какой это идеал? Создание государства Великий Хурал. Из тюркских народов, тюрко-мусульманских, во главе которых будет Турция, в свое время Османская Империя», - пояснил политолог, старший сотрудник отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

На сегодняшний день - Белоруссия, Нагорный Карабах и Киргизия. В перспективе – Грузия, Молдавия и Казахстан. Закавказье и средняя Азия, где сошлись интересы США и наследницы Османской Империи Турции. Если это кольцо по южной границе нашей России сомкнут, то разорвать его будет очень непросто.