Ученые из Британии обнаружили неожиданную связь стирки и риска заражения COVID-19

Стирка, уборка и приготовление пищи могут способствовать заражению коронавирусом, так как попадающие на поверхности и ткани патогены могут оставаться жизнеспособными длительное время. По этой причине наибольшему риску инфицирования подвержены женщины, чаще занимающиеся работой по дому, выяснили британские ученые из группы SPI-B.

Вирус попадает на одежду и мебель в каплях из дыхательных путей. Жизнеспособным в этом случае патоген остается до трех суток.

По данным ученых, больше всего вероятность заразиться у женщин из семей, в которой есть представители разных поколений, либо у воспитывающих детей, сообщает Daily Mail.

Ранее врач назвала самые необычные способы заразиться коронавирусом. Так, оказалось, что патоген может проникнуть в квартиру даже через вытяжку на кухне.