COVID-19 и выборы в США: какую пользу извлек Трамп из своей болезни

Триумфальное возвращение, после недолгого отсутствия: президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом после трехдневного пребывания в больнице. Но он обставил это так, будто вернулся с войны. Рекламные ролики в сети, бесконечные интервью, выходы к поклонникам и рассказы о том, каково это испытать на себе главную заразу 2020 года и экспериментальное лечение от нее.





«Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя идеально. Думаю, это было Божье благословение, что я подхватил вирус. Я заразился, а потом услышал об этом лекарстве. Я сказал: давайте я его приму. Это было мое предложение. И это лекарство замечательно подействовало», - заявил Дональд Трамп.

Новый лозунг Трампа - «Не позволяйте вирусу доминировать над вами». Главное предвыборное обещание - американские больницы получат такие же препараты, какими лечили самого президента. И сенсация для американского общества - все это бесплатно!



«Я хочу, чтобы у каждого было такое же лечение, как у вашего президента. Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня. И я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить. Вы не ослышались», - заявил президент США.





На сайте Белого дома появилась монета «Трамп побеждает кооронавирус». Сделать предзаказ можно уже сегодня. Цена памятного сувенира 100 долларов. Двадцать процентов от выручки будут направлены в больницы. Но вот получить монету можно только после выборов, начиная с 14 ноября.

Демократы в бешенстве: коронавирус был их любимой темой. Но теперь Трамп перетянул одеяло на себя. Однако, выход из ситуации нашли быстро. Демократические каналы ополчились на Трампа за то, что он распространяет COVID-19 по Белому дому. Приводят цифры по заболевшим в администрации, на всех телеканалах распекают Трампа, следят за его перемещениями по администрации чуть ли не через окна.



Джо Байден, который было объявил перемирие на время болезни президента, быстро передумал и снова пустился критиковать Трампа.





«Его безрассудное поведение с момента постановки диагноза - это просто бессовестно. Он не принял необходимых мер предосторожности, чтобы защитить себя или других. И чем дольше Дональд Трамп является президентом, тем более безрассудным он становится», - сказал Джо Байден.





Трамп - гвоздь программы в американской прессе. Во всех газетах его фотографии в Белом Доме: вот он на балконе, в овальном кабинете - без маски. Либеральные журналисты недоумевают, как можно подвергать опасности не только себя, но в первую очередь жизни окружающих?

Но вместе с ненавистниками Трампа активизировались и его защитники. На Алека Болдуина и Джима Керри обрушилась волна критики за то, что в пародии на дебаты Трампа и Байдена актеры использовали несколько шуток с намеками на болезнь президента. Болдуину пришлось оправдываться. Актер выложил ролик, в котором уверяет, что про болезнь он никогда не пошутил бы. Но, по его словам, на самом деле никакой болезни нет.





«Если бы был хотя бы малый намек на то, что Трамп по-настоящему болен, то даю вам слово, мы даже бы и не приблизились к этой теме. Сценаристы быстро придумали бы что-нибудь другое. Я видел, как это случалось раньше», - сказал Алек Болдуин.





И это мнение становится все более популярным. Время болезни Трампа удивительно совпало с резким падением его рейтингов. После скандальных дебатов - тех самых, которые теперь разошлись на пародии, - симпатии избирателей переметнулись к Байдену. Разрыв в рейтингах достиг 13%. Действовать Трампу надо было решительно.



Но так или иначе, тема болезни Трампа захватила информационное пространство США. Теперь уже никто не вспоминает про злополучные президентские дебаты. Почти незамеченными на неделе прошли и дебаты кандидатов в вице-президенты, на которые демократы возлагали большие надежды из-за ораторских талантов Камалы Харрис. Она попробовала дать хлеба и зрелищ, перетянуть внимание на себя, и подняла российскую тему.





«Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года и планирует это сделать с выборами в 2020 году. Кристофер Рэй, руководитель ФБР предупреждал об этом. Но Трамп - глава и лидер США - больше верит на слово президенту Владимиру Путину, чем заявлениям американской разведки», - заявила Харрис.





Фокус не удался. Судя по реакции интернета, зрителям было интереснее следить за мухой, севшей на прическу Майка Пенса, чем за рассуждениями Харрис. А между тем, Трамп поручил рассекретить материалы по так называемому «вмешательству России в выборы 2016 года».





«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории - обману в отношении так называемого вмешательства России. Это касается и скандала с электронной почтой Хилари Клинтон. Теперь никаких секретов», - написал Трамп в Twitter.

На то, что в этих секретных документах может быть что-то очень интересное, Трамп намекал уже давно. Вполне возможно, скоро можно будет наблюдать еще один «октябрьский сюрприз» от республиканской партии.