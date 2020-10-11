На Кутузовском проспекте столкнулись три машины и скорая: есть погибшие

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП: столкнулись три машины и скорая. Об этом сообщил представитель в экстренных службах.

«Перекрыто пять полос в сторону центра, движение пущено по встречным полосам», - сказал он РИА Новости.

По данным собеседника агентства, авария произошла в районе дома №48. В результате погиб один человек - он находился в одном из легковых автомобилей. Также пострадал водитель машины скорой помощи.