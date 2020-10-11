Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ назвали главную тему предстоящих переговоров Лаврова и главы МИД Армении

Иван Линдеманн
20:31 11.10.2020
Министр иностранных дел Армении посетит Москву 11-13 октября.
В МИД РФ назвали главную тему предстоящих переговоров Лаврова и главы МИД Армении
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Одной из главных тем предстоящих переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном станет урегулирование в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявили в МИД РФ.

«В развитие договоренностей, достигнутых в Москве 9-10 октября 2020 года на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, продолжится диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказано в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел Армении посетит Москву 11-13 октября. В МИД РФ ранее сообщили, что переговоры с Лавровым состоятся 12 октября.

«Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях», - добавили в министерстве.

Также, как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят внешнеполитическое взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координацию позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных форумах.

В пятницу, 9 октября,  Армения и Азербайджан в ходе 10-часовых переговоров в российской столице договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Но в субботу стороны снова начали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:54 В стране и мире
На Кутузовском проспекте столкнулись три машины и скорая: есть погибшие
19:15 В стране и мире
Видео
Груды стекла и металла: новые кадры с места крушения надземного перехода под Петербургом
16:37 В стране и мире
Видео
СК показал видео с цистерной, из которой в Ангару попало топливо
16:40 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры нейтрализации вооруженных бандитов в Чечне
16:15 В стране и мире
В ГУВД Минска подтвердили применение водометов против участников протестов
Популярное
Популярное
Видео
Полное надувательство: как военные инженеры обманули «противника» в ходе учений «Кавказ-2020»
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.