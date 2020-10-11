В МИД РФ назвали главную тему предстоящих переговоров Лаврова и главы МИД Армении

Одной из главных тем предстоящих переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном станет урегулирование в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявили в МИД РФ.

«В развитие договоренностей, достигнутых в Москве 9-10 октября 2020 года на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, продолжится диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказано в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел Армении посетит Москву 11-13 октября. В МИД РФ ранее сообщили, что переговоры с Лавровым состоятся 12 октября.

«Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях», - добавили в министерстве.

Также, как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят внешнеполитическое взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координацию позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных форумах.

В пятницу, 9 октября, Армения и Азербайджан в ходе 10-часовых переговоров в российской столице договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Но в субботу стороны снова начали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.