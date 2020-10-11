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Армения, Азербайджан и Карабах: как изменилась ситуация в зоне конфликта за эту неделю

Иван Линдеманн
Юлия Шатилова
19:46 11.10.2020
Обе стороны заявляли об уничтожении  артиллерии и беспилотников противника. В  Степанакерте обстрелы не прекращались ни днем, ни ночью. Начались перебои с продовольствием и питьевой водой, а жители сел оказались в западне на линии огня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mil.am

Всю неделю в центре внимания была ситуация в Нагорном Карабахе. Новостные сводки оттуда с каждым днем все больше напоминали полномасштабные боевые действия. За две недели войны у обеих сторон -  десятки погибших мирных жителей, сотни погибших военных и новый бесконечный список взаимных обид и претензий. 

Лишь к концу недели в этой, казалось бы, тупиковой истории появился определенный луч надежды. В пятницу, 9 октября, в Москве после 10-ти часов сложнейших переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств при российском посредничестве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня и перемирии.

Фото, на котором за круглым столом сидят министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России облетело все мировые СМИ.   Во время протокольной съемки видно, как все напряжены -  никаких слов и рукопожатий.  В какой-то момент кортеж азербайджанского министра покидал особняк МИД РФ. По слухам, для консультаций,  но быстро вернулся. И только в три часа ночи к журналистам вышел Сергей Лавров.

«Стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое - объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших в соответствии с критериями Международного Красного Креста. Второе - конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», - сказал глава МИД РФ.

Итоговый документ состоит из четырех лаконичных пунктов. По словам Сергея Лаврова, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно, но главное, что в Москве стороны после всех ультиматумов и нападок друг на друга подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Результаты московских переговоров, модератором которых выступал Сергей Лавров и которые привели к согласованию прекращения огня в Нагорном Карабахе, приветствовали многие страны.

Чтобы все это состоялось, понадобились огромные усилия со стороны России и целая серия интенсивных телефонных переговоров Владимира Путина с лидерами  Азербайджана  и Армении.

В четверг поздно вечером российский лидер призвал Баку и Ереван немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана. Меньше чем через сутки  они сели за стол переговоров.

Последние две недели Армения и Азербайджан после нескольких лет плохого мира все глубже и глубже  скатывались к полномасштабной затяжной войне в Нагорном Карабахе.  Каждый день - убитые и раненые среди военных и среди мирного населения. Министерство обороны Азербайджана сообщало об успешном наступлении по всей линии фронта, публиковало кадры захваченной техники противника. Из Армении рапортовали  об уничтожении азербайджанского склада горючесмазочных материалов и прибытии на передовую новых добровольцев. Среди них и сын премьер-министра Никола Пашиняна Ашот.

Обе стороны заявляли об уничтожении  артиллерии и беспилотников противника. В  Степанакерте обстрелы не прекращались ни днем, ни ночью. Начались перебои с продовольствием и питьевой водой, а жители сел оказались в западне на линии огня.

Также атаке дважды подвергся собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши. Армения заявляет что стрелял Азербайджан. Там эти данные опровергают. На кадрах видно, как из храма выносят одного из раненых российских журналистов. Это военкор-блогер Юрий Котенок. Он потерял много крови и был срочно доставлен в Ереван и прооперирован. Пострадал и  журналист Левон Арзанов и сопровождающий их гражданин РФ Грант Баладьян.  Они спецбортом вылетели в Москву .

Центр хирургии имени Вишневского. Сюда привезли российских журналистов, раненых при обстреле церкви в Нагорном Карабахе. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Третьего пострадавшего пока невозможно доставить в московскую больницу. Военкор Юрий Котенок вышел из комы, отключен от аппарата ИВЛ, но все еще в тяжелом состоянии - за его жизнь борются армянские врачи.

С 12:00 часов дня 10 октября в Нагорном Карабахе должно было наступить  перемирие. Но всего через пять минут оно было нарушено. Армянская сторона обвинила Азербайджан в атаке на южную часть линии соприкосновения. 

«Действия Азербайджана подкреплялись открытой поддержкой Турции, а также вовлечениям международных террористических группировок. Ситуация в регионе остается хрупкой. Нам необходимо достичь прекращения огня», - заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Азербайджанские военные назвали эти сообщения ложью и обвинили уже армянскую сторону в артиллерийских обстрелах.   

«Большое сожаление вызывает то, что, несмотря на то, что прошло несколько часов с момента перемирия, которое должно было начаться в 12 часов дня, боевые действия продолжаются. Армянские Вооруженные силы провели попытку контратаки по нескольким направлениям. Они были отброшены Вооруженными силами Азербайджана», - сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

В итоге в день перемирия и Армения, и Азербайджан заявляют о убитых и раненых. Азербайджанские военные потеряли в Карабахе 350 человек, две единицы бронетехники и три беспилотника.  Баку же занес в список потерь Еревана 5 танков Т-72, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, восемь систем ПВО и радиолокационную станцию. В Минобороны Армении заявили, что тела убитых будут отдавать только в присутствии Международного Красного Креста, чтобы не допустить новых провокаций со стороны противника. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, Баку готов начать переговоры с Ереваном. 

«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно. Главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать», - заявил он.

И тут же азербайджанский лидер предлагает включить нового игрока в состав  стран-посредниц урегулирования конфликта. Конечно, речь идет про Турцию. Неужели Азербайджан пытается подготовить выход на сцену турецких военных?

И вот уже сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу звонит в Москву российскому коллеге Сергею Лаврову. Просит Россию повлиять на Армению. Говорит о нарушении перемирия с ее стороны.

Какова роль Реджепа Эрдогана в разгоревшемся с новой силой конфликте в Карабахе - еще предстоит выяснит.  Пока же после всех этих заявлений остается лишь гадать, как долго продлится  и будет вообще ли прекращение огня.  Впрочем, многие как с азербайджанской, так и с армянской стороны надеются, что нынешнее, пока еще шаткое перемирие, все же обретет устойчивость.

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