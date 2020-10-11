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Груды стекла и металла: новые кадры с места крушения надземного перехода под Петербургом

Тамара Астапенкова
19:15 11.10.2020
По информации спасателей, сейчас в районе аварии трасса М-10 перекрыта в оба направления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Обнародованы новые кадры с места обрушения надземного пешеходного перехода над трассой М-10  в городе Любань Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в в Тосненском районе самосвал с поднятым кузовом сбил надземный пешеходный переход. Сообщалось, что в момент аварии под переходом находились две машины.

«Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона в количестве 4 единиц техники и 16 человек», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

По информации спасателей, сейчас в районе аварии трасса перекрыта в оба направления. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда.

«В настоящий момент организованы объезды «Зуево-Кириши-Волхов” - выход на Колу, “Трубников Бор - трасса 41А-004” - выход на М10, объезд участка через город Любань», - говорится в сообщении.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Данных о пострадавших и погибших не поступало.

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