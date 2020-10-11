Трамп сообщил о своем выздоровлении от коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что он излечился от COVID-19 и выработал иммунитет к инфекции.

«Похоже, у меня иммунитет. Не знаю, может быть, это надолго, возможно, на короткий период, это может быть на всю жизнь, никто на самом деле не знает наверняка, но у меня иммунитет», - заявил он в интервью Fox News.

Кроме того, по заверению Трампа, он пребывает «в очень хорошем состоянии».

О заболевании американского лидера стало известно 2 октября. Трамп и его супруга Меланья сдали положительные тесты на коронавирус после того, как инфекция была выявлена у советницы президента, которая сопровождала его в недавних поездках, в том числе на дебаты. За время болезни лидер США никому не передавал полномочия и продолжал работать в удаленном режиме.