В стране и мире Самосвал сбил надземный переход в Ленобласти: видео Иван Линдеманн Есть ли пострадавшие - пока не известно. © Видео: Даниил Захаров, "ВКонтакте" © Фото: spb_today, VK В Ленинградской области самосвал с поднятым кузовом сбил надземный пешеходный переход. Видео инцидента сняли очевидцы. Все произошло в Любани. Сообщается, что под переходом были две машины. Есть ли пострадавшие - пока не известно. Из-за аварии перекрыта трасса М-10. Автомобилистов просят выбирать пути объезда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика