В Роспотребнадзоре рассказали о правильном использовании антисептика

Врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова рассказала, что кожные антисептики могут обладать защитным антимикробным действием на протяжении разного времени. Некоторые до трех часов, другие - дольше.

«Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени», - отметила Квасова, передает ТАСС.

По ее словам, ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук эффективные против бактерий и вирусов.

Эпидемиолог также объяснила, что для эффективной обработки рук необходимо нанести на кожу 3-5 мл антисептика и втирать до полного высыхания, не смывая. По словам Квасовой, использовать антисептик необходимо в общественных местах перед и после контакта - касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты.

Ранее ученые назвали главные ошибки при использовании антисептика. По словам специалистов, немного антисептика нужно нанести на ладонь и растереть по всей поверхности обеих кистей. Делать это следует до полного высыхания геля. В общей сложности процедура должна занимать не менее 30 секунд.