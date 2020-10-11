Цифровые стационары, телемедицина и прививки: как в регионах России борются с резким распространением COVID-19

Более 13 тысяч заболевших в день по стране. Эта цифра оставалась неприступной для коронавируса даже в самые тяжелые дни мая, когда эпидемия в России была на пике. На этой неделе антирекорд фиксировали дважды. С приходом осени во всех регионах число инфицированных растет каждый день.

В Приморье на прошедшей неделе - максимальное количество заболевших за три месяца: 84 диагноза в день. Всего с начала пандемии зафиксировано 12 532 заболевших COVID-19. В отличие от весеннего периода, когда вирус атаковал пожилых людей, сейчас, отмечают медики, среди их пациентов стало больше людей 30-40 лет.

«Поступают молодые жители без сопутствующей патологии в очень тяжелой форме кислородозависимой. Из 350 человек примерно 80 получают кислородную поддержку. Такого большого объема потребления кислорода у нас не было», - рассказывает главврач больницы Владивостока Елена Новицкая.

Стационары во Владивостоке переполнены. Власти региона предложили отдать часть коечного фонда из неинфекционных поликлиник больным коронавирусом. Помощь оказывают военные врачи. Ближайшие семь дней объявлены неделей санитарного порядка на транспорте и предприятиях торговли. Это значит, что без масок нельзя будет проехать в автобусе или зайти в магазин.

В Нижегородской области ежедневный прирост числа инфицированных коронавирусом составляет уже более 200 человек - это уровень июля, периода самоизоляции, когда действовали пропуска на передвижение по городу. Сейчас пять школ области полностью закрыты на карантин.

«В молодом возрасте могут появиться после перенесенной инфекции такие изменения в организме, которые заставят всю жизнь работать на таблетки. Инфекция осложняется поражением легочной ткани, сердечно-сосудистой ткани, поражением почек, обостряются хронические заболевания», - врач-инфекционист Виктор Шпилевский.

Нижегородская область оказалась на переднем крае борьбы с пандемией из-за близости к столице и высокой плотности населения. Власти усилили проверки масочного режима в магазинах, кинотеатрах.

«Поставили на грань смерти, и понимаешь, что заболевание может пойти другим путем, и уже не маска будет на лице дыхательная, а дыхательный аппарат. Если б я знал, что такое течение коронавируса будет, как у меня сейчас, я б не задумываясь, сделал прививку», - рассказывает врач стоматолог-хирург из Воронежа Андрей Авдеев.

Растет заболеваемость в Крыму. Впервые за сутки выявлено более 150 случаев. Жителям полуострова запретили появляться в магазинах, такси, кафе и других общественных местах без медицинских масок и перчаток. Людям старше 65 лет и беременным рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Увеличилось число рейдов в общественном транспорте.

Санкт-Петербург на втором месте в стране по заболеваемости. За сутки госпитализируют 380 человек. На этой неделе первый антирекорд - 420 заболевших. Сейчас в городе из 5000 коек свободны только 649. Власти готовы ввести еще 1350, если понадобится.

«У нас не хватает коек для того, чтобы положить всех, поэтому «легкие» пациенты лечатся дома. Это 260 «легких» пациентов, которые лежат в стационаре сегодня. Эти пациенты имеют сопутствующую патологию и возраст старше 65 лет. Их невозможно оставить дома, потому что время от начала заболевания до ухудшения ситуации проходит очень быстро. Действовать надо стремительно», - объяснил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Около трети всех заболевших коронавирусом в России - жители столицы. На этой неделе - снова антирекорд. В Москве - более 4 тысяч. Столица - лидер по выявляемости: здесь делают больше всего тестов. По количеству госпитализированных на тысячу человек Москва - на 20 месте в России. Ситуация напряженная.

«У нас в больнице находится больше 1300 пациентов. В реанимационном отделении - 163. На аппарате искусственной вентиляции легких - 53 пациента. Носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, мойте чаще руки», - заявил главный врач ГКБ №15 Валерий Вечорко.

Сергей Собянин вводит ряд новых антиковидных ограничений. Магазины теперь имеют право, а по факту обязаны, не обслуживать людей без масок и перчаток. Временно приостановлено действие социальных карт для оплаты проезда на общественном транспорте для школьников и пожилых людей. Школы переведены на дистанционное обучение. Меры необходимые, чтобы уменьшить передачу вируса, но могут последовать и другие.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных, ограничительных мер», - заявил мэр.

За последние 2 недели участились случаи выявления коронавирусной инфекции у детей. Если во время весенней пандемии дети составляли лишь 5% от всех заболевших, то сейчас эта цифра неуклонно растет. Дело в том, что юные пациенты чаще всего переносят болезнь почти бессимптомно.

На этой неделе на самоизоляцию после контакта с зараженным ушел патриарх Кирилл. Он продолжает обращаться к верующим с проповедями, их публикуют на сайте Русской православной церкви.

В связи с ростом заболеваемости в столичном регионе вводятся в строй резервные госпитали. Они были готовы еще весной, построили их в кратчайшие сроки. И вот теперь их открывают. В Подмосковье - на территории парка «Патриот», в Москве готовится медцентр на ВВЦ, уже начали работать больницы в Сокольниках и Крылатском.

В «красной зоне» госпиталя в Сокольниках постоянно работает мощная вентиляция. Воздух, который может содержать вирус, не попадает в другие помещения без обработки. Сюда попадают пациенты с пневмонией второй степени. С третьей - привозят в стационарные больницы. У каждого врача есть планшет, который моментально выдает данные о состоянии больного.

«Это цифровой госпиталь. Здесь с самого начала заложена электронная медицинская система. Медсестра берет планшет и определяет пациента - при поступлении ему надевается браслет с QR-кодом, который постоянно находится при пациенте. Сестра считывает сканером код и начинает вводить его данные о состоянии: пульс, давление, температура. Когда заканчивает, возникает цветовая подсветка, которая характеризует состояние больного. Синий - это хорошо, красный - это плохо. Если она видит оранжевый - это для нее сигнал, что надо вызвать врача», - рассказал главный врач больницы имени Иноземцева Александр Митичкин.

Госпиталь в Сокольниках рассчитан на 1200 мест. За первые 4 дня его работы сюда привезли немногим более 100 человек. Здесь же расположен первый в стране центр обсервации на 650 мест. Сюда добровольно могут попасть те, кому необходимо изолироваться от родных, чтобы не передать болезнь, если таких условий нет дома. Пребывание в центре обсервации бесплатное, питание включено.

Огромную роль в лечении пациентов, которые изолировались на дому, играет телемедицина. Колл-центр, в котором работают врачи, находится в крыле самой большой школы в Москве, на территории бывшего завода ЗИЛ. Всего за время пандемии врачи телемедицинского центра провели уже более полумиллиона консультаций для больных. Это позволило снизить нагрузку на поликлиники.

Пока даже те, кто привился от коронавируса, должны соблюдать меры предосторожности. Директор центра Гамалеи Александр Гинзбург сказал, что маски и перчатки даже после введения препарата необходимо носить минимум три недели и не прекращать до тех пор, пока тест на антитела не покажет наличие иммунитета.