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Захарова рассказала об уникальности переговоров по Карабаху в Москве

Тамара Астапенкова
17:45 11.10.2020
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не позволяет себе играть на чувствах народов других стран.
Захарова рассказала об уникальности переговоров по Карабаху в Москве
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Россия заинтересована в стабильной обстановке в Азербайджане и Армении. РФ не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и не занимается пустой риторикой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов - они у нас есть и мы их отстаиваем, в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении. Их отношения для нас являются принципиально важными», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула особую роль Владимира Путина в организации переговоров между Азербайджаном и Арменией.

«Нужно вспомнить очень важную вещь. Какую работу проделал лично президент нашей страны для того, чтобы приезд в нашу столицу министров иностранных дел Азербайджана и Армении стал возможным», - сказала дипломат.

Она добавила, что любой разговор о нагорно-карабахском урегулировании и ситуации между Арменией и Азербайджаном следует начинать с понимания и напоминания, «кто есть истинный друг, а кто не совсем».

«В отличие от многих других, кто позволяет себе и агрессивную риторику, и миротворческие намерения проявляет. В данном случае Запад проявил себя очень неплохо, призывая к миру. Во-первых, Россия не позволяет себе играть на чувствах народов, стран и государств. Во-вторых, никогда не занимается пустой риторикой, в том числе, может быть, даже миролюбивой, но пустой», - заявила Захарова.

Напомним, что в результате состоявшихся в Москве многочасовых переговоров глав МИД Армении и Азербайджана, прибывших в столицу по приглашению Владимира Путина, удалось договориться о прекращении в Нагорном Карабахе огня с 10 октября. Стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь и начать обмен военнопленными и телами убитых.

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