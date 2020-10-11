Актер Иван Краско заразился коронавирусом

Девяностолетний народный артист РФ Иван Краско получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Известный актер отказался от госпитализации и чувствует себя хорошо. Об этом рассказал «Звезде» директор актера Вячеслав Смородинов.

Иван Краско 3 и 5 октября играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. И в какой-то момент почувствовал недомогание.

«У него был спектакль. Он почувствовал недомогание. Задыхаться стал. Тест пришел положительный. Врачи его навещали, он отказался от госпитализации. Сейчас он чувствует себя хорошо», - рассказал Смородинов.

По словам директора актера, Краско сейчас находится дома со своей семьей. Поскольку у него двое детей, то артист старается не выходить из своей комнаты, соблюдает самоизоляцию.

«Все-таки 91-й год и он бодрячком переносит все это дело. Буквально недавно с ним общался, пока все в порядке», - добавил Смородинов.

Директор выразил надежду на скорейшее выздоровление актера и пожелал ему и близким здоровья.