Опубликованы кадры нейтрализации вооруженных бандитов в Чечне
На видео сотрудники правоохранительных органов осматривают оружие ликвидированных преступников.
© Видео: НАК © Фото: НАК
Национальный антитеррористический комитет показал кадры нейтрализации бандитов в Чечне. Специальная контртеррористическая операция прошла в воскресенье, 11 октября.
На видео сотрудники правоохранительных органов осматривают оружие ликвидированных преступников.
Ранее спецназовцы заблокировали бандитов на одном из участков местности, расположенной в двух километрах юго-западнее станицы Ассиновская Серноводского района.
После предложения сдаться преступники открыли огонь из автоматического оружия.