СК показал видео с цистерной, из которой в Ангару попало топливо

Следственный комитет России опубликовал видео с цистерной, из которой в Ангару вылилось топливо. По предварительной версии, из-за разрыва емкости в реку попало 500 литров нефтепродуктов.

В настоящее время следователи проводят обыски в организации, которой принадлежит баржа с цистерной. Также сотрудники СК осматривают место происшествия.

«Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», - заявили в СК.

Из-за произошедшего в Кежемском районе Красноярского края ввели режим ЧС. Расследование уголовного дела продолжается.