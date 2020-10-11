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В России оценили британское исследование о новых симптомах COVID-19

Анна Назайкина
16:12 11.10.2020
Ранее британские ученые обнаружили, что боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри могут быть симптомами коронавируса.
В России оценили британское исследование о новых симптомах COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российские эксперты прокомментировали исследование ученых из Великобритании, которые обнаружили, что повышенная утомляемость, болезненные ощущения в мышцах и волдыри на ногах могут указывать на наличие у человека коронавирусной инфекции.

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в разговоре с РБК заявил, что появление новых индикаторов COVID-19 может говорить о возникновении новых вариантов вируса.


«Мы уже имеем дело с этой инфекцией 9 месяцев, и за это время новые симптомы открывать довольно сложно. Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса. Из тех симптомов, что тут указаны, действительно, необычными являются волдыри на ногах, остальные типичны для респираторных вирусных инфекций. Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса», – отметил специалист.

По мнению врача-инфекциониста Валерия Безносенко, все дерматологические проявления COVID-19 уже были названы весной.

«На самом деле все варианты кожных проявлений коронавирусной инфекции были описаны еще весной вместе с потерей обоняния, например. Если не ошибаюсь, эти особенности есть в методических рекомендациях Минздрава, еще в седьмой версии», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее британские ученые обнаружили три новых симптома коронавируса. Исследователи отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевшего и особенностей организма. Минздрав Великобритании не стал вносить новые симптомы в список индикаторов коронавирусной инфекции, чтобы не увеличивать нагрузку на центры тестирования.

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