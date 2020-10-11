В ГУВД Минска подтвердили применение водометов против участников протестов
По словам Натальи Ганусевич, спецтехника применялась в районе Немиги.
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В центре Минска сотрудниками правоохранительных органов были применены водометы для разгона протестующих. Об этом рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
«Подтверждаем применение водометов в районе Немиги», - приводит «Интерфакс» слова Ганусевич.
Ранее сообщалось, что в центре белорусской столицы произошли столкновения протестующих с сотрудниками силовых ведомств. В воскресенье в Минске были усилены меры безопасности в связи с ожидаемой несанкционированной акцией оппозиции. Спецтехника и военные грузовики были замечены на нескольких улицах города.