В стране и мире В ГУВД Минска подтвердили применение водометов против участников протестов Тамара Астапенкова По словам Натальи Ганусевич, спецтехника применялась в районе Немиги. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости В центре Минска сотрудниками правоохранительных органов были применены водометы для разгона протестующих. Об этом рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. «Подтверждаем применение водометов в районе Немиги», - приводит «Интерфакс» слова Ганусевич. Ранее сообщалось, что в центре белорусской столицы произошли столкновения протестующих с сотрудниками силовых ведомств. В воскресенье в Минске были усилены меры безопасности в связи с ожидаемой несанкционированной акцией оппозиции. Спецтехника и военные грузовики были замечены на нескольких улицах города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика