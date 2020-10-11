Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров подтвердил Турции готовность РФ к продолжению посреднических усилий по Нагорному Карабаху

Тамара Астапенкова
15:09 11.10.2020
Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Турции.
Лавров подтвердил Турции готовность РФ к продолжению посреднических усилий по Нагорному Карабаху
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress

В воскресенье, 11 октября, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Стороны в ходе беседы обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве 9-10 октября.

«Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», - говорится в сообщении МИД РФ.

Уточняется, что российская сторона подтвердила готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учетом положений Московского заявления.

В субботу, 10 октября, в Нагорном Карабахе в 12.00 по местному времени вступил в силу режим прекращения огня. Такая договоренность была достигнута на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву по приглашению Владимира Путина. Встреча за закрытыми дверями длилась более 10 часов. Стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь и начать обмен военнопленными и телами убитых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:49 В стране и мире
Названы сроки сдачи итогового сочинения для 11 классов
14:33 В стране и мире
Путин рассказал, что внуки дарят ему на день рождения
12:51 В стране и мире
Двое вооруженных бандитов нейтрализованы оперативниками в Чечне
12:44 В стране и мире
Ученые назвали одну из возможных причин происшествия в Авачинском заливе
10:55 В стране и мире
Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей
Популярное
Популярное
Видео
Полное надувательство: как военные инженеры обманули «противника» в ходе учений «Кавказ-2020»
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.