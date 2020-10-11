Лавров подтвердил Турции готовность РФ к продолжению посреднических усилий по Нагорному Карабаху

В воскресенье, 11 октября, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав МИД РФ Сергея Лаврова и Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Стороны в ходе беседы обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров, которые прошли в Москве 9-10 октября.

«Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», - говорится в сообщении МИД РФ.

Уточняется, что российская сторона подтвердила готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учетом положений Московского заявления.

В субботу, 10 октября, в Нагорном Карабахе в 12.00 по местному времени вступил в силу режим прекращения огня. Такая договоренность была достигнута на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которые прибыли в Москву по приглашению Владимира Путина. Встреча за закрытыми дверями длилась более 10 часов. Стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь и начать обмен военнопленными и телами убитых.