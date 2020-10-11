В Минздраве рассказали, какие категории пациентов наиболее подвержены тяжелому течению COVID-19

Страдающие ожирением люди больше остальных подвержены тяжелому течению коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России.

«Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», - рассказал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.

Он уточнил - это связано с тем, что ожирение вызывает развитие других заболеваний, которые могут осложниться на фоне коронавируса.

«Поэтому уменьшение избыточной массы тела вполне можно считать еще одним эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции и ее негативных последствий», - сказал специалист.

Также он объяснил, как определить, есть ли у человека избыточный вес.

«Нужно всего лишь вычислить индекс массы тела. Нужно массу тела (в килограммах), разделить на рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для серьезного волнения», - заявил Салагай.

Он подчеркнул, что снизить вес поможет контроль над теми продуктами, которые являются источником быстрых и легких сахаров, например, газированные напитки и конфеты.