В ГУВД заявили о проверке документов у ряда российских журналистов в Минске

В Минске несколько российских журналистов доставлены в районное управление внутренних дел с целью проверки документов. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Сообщается, что это группа примерно из десяти человек: корреспонденты РИА Новости и ТАСС, белорусских агентства БелаПАН и газеты «Новы час». Отмечается, что три журналиста ТАСС после проверки документов уже отпущены, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в воскресенье в минской столице усилили меры безопасности в связи с ожидаемой несанкционированной акцией оппозиции. Несколько единиц спецтехники дежурят возле Дома офицеров на проспекте Независимости.

Стоит напомнить, что массовые протесты в крупных белорусских городах начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% гоолосов, Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.