В стране и мире В Азербайджане опровергли сообщение о сбитом вертолете в Карабахе Кирилл Васин В Минобороны страны заявили, что все авиационные средства находятся в боеготовности. © Фото: Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом в Нагорном Карабахе вертолете Вооруженных сил страны. «Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», - приводит РИА Новости слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы. Ранее в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что их Вооруженные силы якобы сбили вертолет Азербайджана. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственным условием для прекращения армией его страны военных действий в отношении Армении является вывод войск соседнего государства с их территории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика