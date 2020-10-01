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В Азербайджане опровергли сообщение о сбитом вертолете в Карабахе

Кирилл Васин
11:54 01.10.2020
В Минобороны страны заявили, что все авиационные средства находятся в боеготовности.
В Азербайджане опровергли сообщение о сбитом вертолете в Карабахе
© Фото: Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом в Нагорном Карабахе вертолете Вооруженных сил страны.

«Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности», - приводит РИА Новости слова главы пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

Ранее в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что их Вооруженные силы якобы сбили вертолет Азербайджана.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственным условием для прекращения армией его страны военных действий в отношении Армении является вывод войск соседнего государства с их территории.

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