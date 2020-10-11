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Папа Римский выразил надежду на крепкий мир между Азербайджаном и Арменией

Роман Захаров
14:08 11.10.2020
Священнослужитель также заявил о своей поддержке тем, кто страдает от потерь и разрушений гражданских и религиозных объектов.
Папа Римский выразил надежду на крепкий мир между Азербайджаном и Арменией
© Фото: Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), Wikimedia

Папа Римский Франциск приветствовал соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях между Азербайджаном и Арменией. Понтифик также выразил надежду на то, что приостановка боевых действий в дальнейшем приведет к более крепкому миру между странами.

«Азербайджан и Армения достигли соглашения о прекращении огня по гуманитарным причинам. Надеюсь, что это приведет к заключению более крепкого мирного договора, несмотря на уязвимость нынешнего перемирия», - сказал он во время традиционной проповеди на площади Святого Петра.

Кроме того, священнослужитель заявил о своей поддержке тем, кто страдает от потерь и разрушений гражданских и религиозных объектов.

Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие должно было начаться в 12.00 10 октября, однако вскоре после полудня стороны обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима тишины.

В воскресенье, 11 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности официального Баку к немедленным переговорам с Ереваном.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Тогда Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.

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