Названы сроки сдачи итогового сочинения для 11 классов

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря 2020 года. Собеседование по русскому языку для учеников девятых классов состоится 10 февраля 2021 года. Об этом сообщила в воскресенье, 11 октября, пресс-служба Рособрнадзора.

«Допуск к ГИА-11 (итоговое сочинение): основной срок - 2 декабря 2020 года, дополнительный срок 1 - 3 февраля 2021 года, дополнительный срок 2 - 5 мая 2021 года», - говорится в сообщении.

Дополнительные сроки по итоговому собеседованию по русскому языку назначены на 10 марта и 17 мая 2021 года. Отмечается, что зачеты за собеседование и сочинение являются обязательными условиями для допуска к государственной итоговой аттестации для учеников 9 и 11 классов.

Ранее стало известно, что сдача ОГЭ в 2021 году для девятых классов пройдет в три этапа. Досрочно можно сдать экзамен с 20 апреля по 14 мая. Основной этап сдачи запланирован с 21 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 22 сентября. Основной период ЕГЭ традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля.