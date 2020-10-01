За сутки выявлено 8 945 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 1 185 231 человек.
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На территории России за минувшие сутки было диагностировано 8 945 новых случаев заражения коронавирусом.
«Выявлено активно 2 426 (27,1%) без клинических проявлений», - уточнили в оперштабе.
Отмечается, что темп прироста вырос до 0,8%.
Больше всего случаев зарегистрировано в Москве - 2424, в Санкт-Петербурге - 285, в Московской области -230 и Ростовской области - 205.
Общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 1 185 231 человек.
Накануне в Москве стартовал второй этап вакцинации граждан российским препаратом «Спутник V».