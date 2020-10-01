За сутки выявлено 8 945 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

На территории России за минувшие сутки было диагностировано 8 945 новых случаев заражения коронавирусом.

«Выявлено активно 2 426 (27,1%) без клинических проявлений», - уточнили в оперштабе.

Отмечается, что темп прироста вырос до 0,8%.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве - 2424, в Санкт-Петербурге - 285, в Московской области -230 и Ростовской области - 205.

Общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 1 185 231 человек.

Накануне в Москве стартовал второй этап вакцинации граждан российским препаратом «Спутник V».