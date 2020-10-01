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Глава Крыма уволил министра транспорта

Анна Назайкина
11:44 01.10.2020
Аксенов отправил в отставку уже второго министра за неделю.
Глава Крыма уволил министра транспорта
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке министра транспорта Сергея Карпова.

«Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», – сказал Аксенов в ходе совещания, посвященному строительной отрасли Крыма, которое транслировалось в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, что среду Сергей Аксенов уволил с занимаемой должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Пост главы Минздрава Крыма занял Александр Остапенко. Аксенов выразил надежду, что он «оправдает ожидания крымчан».

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