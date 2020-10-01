Глава Крыма уволил министра транспорта
Аксенов отправил в отставку уже второго министра за неделю.
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Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отставке министра транспорта Сергея Карпова.
«Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», – сказал Аксенов в ходе совещания, посвященному строительной отрасли Крыма, которое транслировалось в эфире телеканала «Крым 24».
Напомним, что среду Сергей Аксенов уволил с занимаемой должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Пост главы Минздрава Крыма занял Александр Остапенко. Аксенов выразил надежду, что он «оправдает ожидания крымчан».