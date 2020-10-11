Путин предложил США сотрудничество в сфере информбезопасности

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что со стороны России не в первый раз поступает предложение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Президент выразил надежду, что продолжение этой работы со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США, станет возможным.

«Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Как утверждает президент, по этой и ряду других инициатив ответа пока не последовало.

Напомним, ранее российский лидер предложил США обменяться гарантиями невмешательства. Путин заявил, что необходимо восстановить полномасштабный двусторонний и регулярный диалог двух стран в сфере обеспечения международной информационной безопасности.