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Путин предложил США сотрудничество в сфере информбезопасности

Анна Назайкина
14:37 11.10.2020
Ранее президент России предложил США обменяться гарантиями невмешательства.
Путин предложил США сотрудничество в сфере информбезопасности
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что со стороны России не в первый раз поступает предложение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Президент  выразил надежду, что продолжение этой работы со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США, станет возможным.  

«Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Как утверждает президент, по этой и ряду других инициатив ответа пока не последовало.

Напомним, ранее российский лидер предложил США обменяться гарантиями невмешательства. Путин заявил, что необходимо восстановить полномасштабный двусторонний и регулярный диалог двух стран в сфере обеспечения международной информационной безопасности.

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