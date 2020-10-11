В стране и мире Путин рассказал, что внуки дарят ему на день рождения Ян Брацкий По словам главы государства, близкие люди всегда поздравляют его с днем рождения, даже если находятся далеко. © Фото: Пресс-служба президента РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин всегда ждет и радуется поздравлениям с днем рождения от близких ему людей. Об этом глава государства рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». «Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», - признался президент. Особую радость, добавил глава государства, ему доставляют подарки от внуков. «Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», - сказал Владимир Путин. Ранее глава российского государства рассказал о дружбе в большой политике, отметив, что хорошие отношения между президентами помогают решать самые сложные задачи. Однако, по мнению российского лидера, политик должен руководствоваться только интересами собственного народа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика