Путин рассказал, что внуки дарят ему на день рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин всегда ждет и радуется поздравлениям с днем рождения от близких ему людей.
Об этом глава государства рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», - признался президент.
Особую радость, добавил глава государства, ему доставляют подарки от внуков.
«Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», - сказал Владимир Путин.
Ранее глава российского государства рассказал о дружбе в большой политике, отметив, что хорошие отношения между президентами помогают решать самые сложные задачи.
Однако, по мнению российского лидера, политик должен руководствоваться только интересами собственного народа.