СК завел уголовное дело после разлива нефтепродуктов в реку Ангара в Красноярском крае

По факту разлива дизельного топлива в реку Ангара в Кежемском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде" - прим. ред.)», - сказано в сообщении.

В настоящий момент следствию известно, что 2 октября текущего года при движении по реке Ангара транспортировочной баржи, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК», произошел разлив дизельного топлива из находящейся на борту цистерны. Сейчас в рамках уголовного дела проводятся обыски по месту нахождения организации. Также правоохранители допрашивают членов судовой команды и руководящего состава ООО «Приангарский ЛПК».