Путин назвал интересы народа главной заботой политика

Самое главное для любого политика - интересы собственного народа. В этом уверен президент Российской Федерации Владимир Путин.

При этом глава государства отметил, что хорошие отношения в большой политике помогают решать даже самые сложные задачи.

«В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью», - сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам российского лидера, это не означает, что президентам нельзя поддерживать дружеские отношения между собой.

С одной стороны, сказал он, это помогает находить компромисс, ну или наоборот, если отношения в личном плане не складываются, то это осложняет общение и работу в интересах собственной страны, добавил Владимир Путин.