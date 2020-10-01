Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Тверью

Серьезное ДТП произошло в Тверской области - пассажирский автобус столкнулся с иномаркой.

Погиб водитель легкового автомобиля, еще 16 человек пострадали. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу и на полном ходу врезалась в автобус, который перевозил рабочих местного предприятия.

Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла. Передняя часть автобуса сильно повреждена. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, спасатели и медики.