Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусом под Тверью
Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Серьезное ДТП произошло в Тверской области - пассажирский автобус столкнулся с иномаркой.
Погиб водитель легкового автомобиля, еще 16 человек пострадали. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу и на полном ходу врезалась в автобус, который перевозил рабочих местного предприятия.
Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металла. Передняя часть автобуса сильно повреждена. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, спасатели и медики.