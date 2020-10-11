Путин: российский АПК продолжал работать даже в условиях пандемии COVID-19

Российский лидер Владимир Путин заявил, что предприятия российского агропромышленного комплекса (АПК) продолжали стабильно работать даже в условиях пандемии COVID-19. Об этом президент рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать», - подчеркнул Путин в поздравлении с Днем работников сельского хозяйства, передает ТАСС.

По словам президента, работники АПК трудились, «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество», не допустили сбоев в поставках продовольствия.

Путин добавил, что работники отрасли обеспечивают продовольственную безопасность России и укрепляют позиции РФ как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире.