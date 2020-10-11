Взрыв автомобиля в Хабаровске попал на видео
На окраине Хабаровска внутри грузовика взорвался газовый баллон. Кадры инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.
На записи видно, что автомобиль объят пламенем, а спустя несколько мгновений раздается хлопок. Далее оператор запечатлел прибытие пожарного автомобиля на место ЧП.
По данным регионального МЧС, инцидент произошел 10 октября в поселке Горького по адресу: улица Гагарина, 8, возле остановки вблизи жилого дома. Из-за взрыва в соседних зданиях вылетели стекла.
«Автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров. Внутри него находился газовый баллон. В результате высоких температур он разгерметизировался», - сказано в сообщении МЧС.
Прибывшие на место взрыва пожарные потушили возгорание. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало.