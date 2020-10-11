В стране и мире Взрыв автомобиля в Хабаровске попал на видео Роман Захаров По данным регионального МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. © Видео: Игорь Кожемякин, VK © Фото: Игорь Кожемякин, VK На окраине Хабаровска внутри грузовика взорвался газовый баллон. Кадры инцидента опубликовали пользователи социальных сетей. На записи видно, что автомобиль объят пламенем, а спустя несколько мгновений раздается хлопок. Далее оператор запечатлел прибытие пожарного автомобиля на место ЧП. По данным регионального МЧС, инцидент произошел 10 октября в поселке Горького по адресу: улица Гагарина, 8, возле остановки вблизи жилого дома. Из-за взрыва в соседних зданиях вылетели стекла. «Автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров. Внутри него находился газовый баллон. В результате высоких температур он разгерметизировался», - сказано в сообщении МЧС. Прибывшие на место взрыва пожарные потушили возгорание. О пострадавших в результате инцидента информации не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика