Ученые выяснили, почему не стоит начинать утро с кофе

Ученые из Универститета Бата в Великобритании выяснили, что употребление кофе натощак вызывает нарушение контроля за уровнем сахара в крови.



Во ходе эксперимента одной группе добровольцев сразу после пробуждения был предложен сладкий напиток, который по содержанию калорий соответствует типичному завтраку. Участники второй группы сначала выпивали крепкий черный кофе, а спустя полчаса употребляли сахаросодержащий напиток.

Как сообщается в British Journal of Nutrition, после такого «завтрака» участники эксперимента сдавали кровь на анализ уровня глюкозы. Было обнаружено, что после употребление кофе натощак содержание сахара в крови увеличивалось вдвое.

Британские исследователи считают, что в долгосрочной перспективе такие резкие скачки уровня сахара могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе и, как следствие, будут увеличивать риск развития диабета второго типа.

При этом ученые успокоили любителей напитка: отказываться от утреннего кофе нет необходимости, так как достаточно перед его употреблением плотно позавтракать.