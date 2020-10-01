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Ученые выяснили, почему не стоит начинать утро с кофе

Анна Назайкина
11:32 01.10.2020
Напиток бодрости может увеличить риск развития диабета второго типа.
Ученые выяснили, почему не стоит начинать утро с кофе
© Фото: Paul Meima, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ученые из Универститета Бата в Великобритании выяснили, что употребление кофе натощак вызывает нарушение контроля за уровнем сахара в крови.

Во ходе эксперимента одной группе добровольцев сразу после пробуждения был предложен сладкий напиток, который по содержанию калорий соответствует типичному завтраку. Участники второй группы сначала выпивали крепкий черный кофе, а спустя полчаса употребляли сахаросодержащий напиток.

Как сообщается в British Journal of Nutrition, после такого «завтрака» участники эксперимента сдавали кровь на анализ уровня глюкозы. Было обнаружено, что после употребление кофе натощак содержание сахара в крови увеличивалось вдвое.

Британские исследователи считают, что в долгосрочной перспективе такие резкие скачки уровня сахара могут привести к нарушению толерантности организма к глюкозе и, как следствие, будут увеличивать риск развития диабета второго типа.

При этом ученые успокоили любителей напитка: отказываться от утреннего кофе нет необходимости, так как достаточно перед его употреблением плотно позавтракать.

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