Названы продукты, которые помогают сбросить вес

Брокколи, овсяные хлопья и огурцы были признаны продуктами, которые позволяют быстрее избавиться от лишних килограммов без жестких ограничений. Такой список из трех продуктов составил пользователь китайского медиа-портала Sohu.

По его мнению, в рационе человека должны присутствовать овсяные хлопья. Богатые клетчаткой, они могут снижать чувство голода за счет своей сытности. Также овсянка помогает очищать кишечник, и таким образом человек теряет вес естественным путем. Обезжиренный йогурт может стать отличным дополнением к каше.

Кроме того, автор материала советует употреблять брокколи, так как она обладает высокой пищевой ценностью. Этот овощ увеличивает скорость кровообращения и метаболизма. Отмечается, что в его состав также входит большое количество пищевых волокон, которые способствуют более быстрому сжиганию жира.

Также в список продуктов, способствующих похудению, вошли огурцы, в которых содержится много жидкости и пищевых волокон. Несмотря на их низкую калорийность, за счет высокого содержания пищевых волокон они дают чувство насыщения.