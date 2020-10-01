Ученые нашли натуральное средство от COVID-19

Фермент, вырабатываемый естественным путем, может стать эффективным средством против коронавируса. Данные сведения были опубликованы в журнале Advanced Materials.

Международная группа, состоящая из американских и китайских исследователей, провела ряд экспериментов, вследствие чего было обнаружено, что антиоксидант каталаза способен оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.

Так, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у бенгальских макак, не оказывая отравляющего воздействие. Кроме того, фермент предотвращает воспалительные процессы, которые являются осложнением COVID-19. Также антиоксидант способствует защите клетки, выстилающей внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

Ученые отметили главные достоинства терапевтического средства на основе каталазы - простоту изготовления и низкую стоимость производства.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 34 168 420 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 88 160 человек.