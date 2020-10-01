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Назван способ увеличить рост

Кирилл Васин
11:30 01.10.2020
Такие упражнения, если делать их ежедневно, помогут растянуть спину и вернуть потерянный рост, считает Сандул.
Назван способ увеличить рост
© Фото: Annette Hempfling, imageBROKER.com, Globallookpress

С возрастом у человека может уменьшиться рост – в среднем, на сантиметр. Одна из причин кроется в ногах и тазобедренных суставах – ноги «вкручиваются» обратно в суставы с годами. Но это можно исправить, если делать специальные упражнения. Об этом рассказал психолог, энерготерапевт, реабилитолог, массажист Дмитрий Сандул.

Одно из упражнений – «поджимание» копчика. Оно также задействует мышцы живота, помогает растягивать поясницу и спину. Его следует делать стоя, будучи расслабленным.

Далее помогут наклоны. Также в расслабленном состоянии, в положении стоя, без рывков, с задержкой на 10 секунд. Нужно сделать 10 повторений, отметил специалист.

«Дальше начинаем работать с тазом, чтобы раскрутить ноги. Опираемся одной рукой на стену или стул, начинаем вращать ногу от себя и к себе, пять раз в одну сторону и пять – в другую. Потом это же проделать другой ногой, наша задача – раскрутить суставы в тазу», - приводит слова Сандула радио Sputnik.

Последнее упражнение: лежа на спине следует поджать ногу и развернуть пятку вниз, совершать круговые движения, пытаясь как бы дотянуться пяткой до ягодиц. По 10 повторов в обе стороны. Далее – вытягивание вперед в положении сидя с расставленными ногами. Такие упражнения, если делать их ежедневно, помогут растянуть спину и вернуть потерянный рост, считает Сандул.

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