Суточный прирост больных COVID-19 в России превысил 13 тысяч человек

В России впервые выявлено более 13 тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили о 13 634 вновь заболевших.

Таким образом, антирекорд по числу пациентов с коронавирусом обновляется третий день подряд. У значительной части инфекция протекает без симптомов, добавили в штабе.

Днем ранее врачи сообщили о 12 846 случаях коронавируса, а до этого - о 12 126 больных. Темпы суточного прироста зараженных выросли до 1,1 процента.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы во всех 85 регионах. Лидирует по числу больных Москва (4501). В Санкт-Петербурге заболевших 528 человек. Следом идут Подмосковье, Ростовская, Нижегородская, Архангельская, Свердловская и Воронежская области, где в среднем по 200 новых заболевших.

Лучше всего дела обстоят на Камчатке, в Ненецком автономном округе и Чечне, где новые случаи заболевания исчисляются единицами.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в России с начала пандемии достигло 1 298 718 человек. Умерли за все время 22 597 пациентов, вылечились - 1 020 442.