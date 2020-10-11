Ученые назвали одну из возможных причин происшествия в Авачинском заливе

Токсичные водоросли могли стать причиной происшествия в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, отметив, что данная версия рассматривается в качестве одной из основных.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач - провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», - приводит ТАСС слова Озерова.

Специалист объяснил, что красный прилив - это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Такие процессы, по его словам, могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях на человека.

О ЧП стало известно в конце сентября, когда очевидцы сообщили об изменении цвета воды у Халактырского пляжа и о мертвых морских животных на берегу. Тогда же местные жители начали массово жаловаться на покраснение глаз и раздражение на коже после купания в море.