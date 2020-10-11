Гидрометцентр предупредил россиян о значительном похолодании

В некоторых регионах России сегодня ожидаются заморозки до -15 градусов. С таким прогнозом выступила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В Алтайском крае местам ночная температура будет понижаться до минус 10, в Республике Алтай - до минус 15 градусов. Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в Ханты-Мансийском округе от 7 до 13 тепла, на Ямале - от 2 до 8 тепла. Ночью на Ямале местами до минус 10», - приводит прогноз Паршиной «Российская газета».

Значительное похолодание ожидается и в Ненецком округе (до -2), на севере Поволжья (до -3), в Томской области (до -9). В Красноярском крае, Хакасии и Тыве может выпасть снег.

Однако не везде в пору доставать теплые шарфы и перчатки. В восточных областях Центральной России, например, сохранится сухая и теплая погода, как и в большинстве районов Поволжья. Ожидается до 10-15 градусов тепла. Ночные температуры тоже будут вполне комфортными для этого времени года, прогнозируют синоптики.