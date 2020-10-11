Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении 4,95 миллиарда рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - передается в сообщении.

В правительстве уточнили, что выделенные средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. После введения объектов в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Кроме того, ещё более 870 миллионов рублей выделят из резервного фонда правительства на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. В кабмине отметили, что дополнительное финансирование, которое предусмотрено поручением Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением в Крыму.

Главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища Крыма и Севастополя в сентябре или отсутствовал, или был незначительным. С 24 августа из-за засухи и обмеления введен поэтапный режим ограничения водоснабжения по графику в Симферополе и 39 селах Крыма.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Весной 2014 года Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым. Впрочем, за минувшие годы в Крыму был реализован проект использования подземных вод для водоснабжения населения полуострова.