Пассажиры севшего на мель в Подмосковье теплохода эвакуированы
Спасатели эвакуировали пассажиров теплохода «Бородино», который сел на мель на реке Оке в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Пассажиров эвакуировали, для них предоставлены три автобуса, один из них уже отправился в Москву», - приводит ТАСС текст сообщения.
Всего на борту судна, которое следовало из Мурома в Москву, находились 89 пассажиров и 41 член экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
Также в экстренных службах рассказали, что специалисты остановили течь. В настоящий момент происходит откачка воды, на пробоину накладывается «пластырь».
ЧП случилось утром в воскресенье, 11 октября. Теплоход получил пробоину, после чего сел на мель. По данным спасателей, утечки топлива зафиксировано не было, движение других судов не нарушено.