Пассажиры севшего на мель в Подмосковье теплохода эвакуированы

Спасатели эвакуировали пассажиров теплохода «Бородино», который сел на мель на реке Оке в подмосковных Луховицах. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Пассажиров эвакуировали, для них предоставлены три автобуса, один из них уже отправился в Москву», - приводит ТАСС текст сообщения.

Всего на борту судна, которое следовало из Мурома в Москву, находились 89 пассажиров и 41 член экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Также в экстренных службах рассказали, что специалисты остановили течь. В настоящий момент происходит откачка воды, на пробоину накладывается «пластырь».

ЧП случилось утром в воскресенье, 11 октября. Теплоход получил пробоину, после чего сел на мель. По данным спасателей, утечки топлива зафиксировано не было, движение других судов не нарушено.