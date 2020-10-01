Онколог рассказала об опасности молока и кефира
По словам специалиста, полностью противопоказана молочка людям с лактазной недостаточностью.
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Употребление молочных продуктов, в частности, молока и кефира может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, заявила онколог Елена Смирнова.
По словам специалиста, полностью противопоказана молочка людям с лактазной недостаточностью.
«При лактазной недостаточности в кишечник поступает непереработанная лактоза, которая входит в состав молочных продуктов. В итоге кишечная микрофлора начинает производить углекислый газ, молочную кислоту и воду», - пояснила Смирнова в интервью «Актуальные новости».
Последствиями происходящего могут стать вздутие, диарея и несварение.
Помимо этого, людям с непереносимостью лактазы необходимо отказаться и от сыров и сливок.