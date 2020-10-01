В стране и мире Онколог рассказала об опасности молока и кефира Светлана Головина По словам специалиста, полностью противопоказана молочка людям с лактазной недостаточностью. © Фото: OxfordSquare, imageBROKER.com, Globallookpress Употребление молочных продуктов, в частности, молока и кефира может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, заявила онколог Елена Смирнова. По словам специалиста, полностью противопоказана молочка людям с лактазной недостаточностью. «При лактазной недостаточности в кишечник поступает непереработанная лактоза, которая входит в состав молочных продуктов. В итоге кишечная микрофлора начинает производить углекислый газ, молочную кислоту и воду», - пояснила Смирнова в интервью «Актуальные новости». Последствиями происходящего могут стать вздутие, диарея и несварение. Помимо этого, людям с непереносимостью лактазы необходимо отказаться и от сыров и сливок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика