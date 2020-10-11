В центре Минска усилили меры безопасности

В центре столицы Белоруссии, городе Минске, усилили меры безопасности в связи с ожидаемой несанкционированной акцией оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько единиц спецтехники уже дежурят возле Дома офицеров на проспекте Независимости. Площадь у самого дворца пока пустует, но на Интернациональную улицу уже прибыли армейские грузовики. Как сообщается, из них выходят военные с автоматами Калашникова. Кроме того, еще одна колонна спецтехники, среди которой есть и водометы, проехала по проспекту Независимости к центру.

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.