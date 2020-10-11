Алиев заявил о готовности Баку к немедленным переговорам с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности официального Баку к немедленным переговорам с Ереваном по Нагорному Карабаху.

«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», - сказал Алиев в интервью РБК.

Ранее глава республики в положительном ключе высказался об итогах переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча на уровне глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Москве и продлилась более 10 часов.

Стороны конфликта согласовали режим прекращения огня, договорились приступить к переговорам и сочли возможным начать обмен военнопленными, раненными и телами убитых.

Несмотря на это, через несколько часов после наступления тишины, обстрелы возобновились. Стороны обменялись обвинениями в нарушении соглашения.